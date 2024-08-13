مسؤول أممي: 10.7 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان و2.3 مليون فروا عبر الحدود

وفي السياق، نقلت الوكالة عن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إشارته إلى أنّ "بدون تحرك سيواجه عشرات الآلاف من الأطفال في السودان خطر الموت خلال الأشهر المقبلة".



وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو قد أعلن الاثنين أنّ المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ستمضي قدمًا في جنيف هذا الأسبوع في 14 آب.



وقال بيرييلو إن "كل الاتهامات المتعلقة بمخالفة القانون الإنساني الدولي ستناقش خلال مفاوضات سويسرا من خلال انسياب المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية".



ولم يتضح بعد ما إذا كان وفد من الجيش السوداني أو الحكومة سينضم إلى المحادثات.



وتعترض الحكومة السودانية على بعض أجندة هذه المحادثات، مما أدى لفشل مشاورات أميركية سودانية في جدة السعودية كانت تهدف لتقريب وجهات النظر بما يسمح بانطلاق المفاوضات في الرابع عشر من الشهر الحالي بسويسرا.