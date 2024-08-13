الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 11:35

مسؤول أممي: 10.7 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان و2.3 مليون فروا عبر الحدود

مسؤول أممي: 10.7 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان و2.3 مليون فروا عبر الحدود
وفي السياق، نقلت الوكالة عن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إشارته إلى أنّ "بدون تحرك سيواجه عشرات الآلاف من الأطفال في السودان خطر الموت خلال الأشهر المقبلة".

وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو قد أعلن الاثنين أنّ المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ستمضي قدمًا في جنيف هذا الأسبوع في 14 آب.

وقال بيرييلو إن "كل الاتهامات المتعلقة بمخالفة القانون الإنساني الدولي ستناقش خلال مفاوضات سويسرا من خلال انسياب المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية".

ولم يتضح بعد ما إذا كان وفد من الجيش السوداني أو الحكومة سينضم إلى المحادثات.

وتعترض الحكومة السودانية على بعض أجندة هذه المحادثات، مما أدى لفشل مشاورات أميركية سودانية في جدة السعودية كانت تهدف لتقريب وجهات النظر بما يسمح بانطلاق المفاوضات في الرابع عشر من الشهر الحالي بسويسرا.
رقم : 1153715
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
13 آب 2024
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
13 آب 2024
السنوار يجري محادثات هاتفية
السنوار يجري محادثات هاتفية
13 آب 2024
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
13 آب 2024
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
13 آب 2024
حميدتي یعلن موقفه بشأن المشارکة في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب
حميدتي یعلن موقفه بشأن المشارکة في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب
13 آب 2024
وزير الامن الايراني: من اولوياتنا مواجهة الكيان الصهيوني والارهاب
وزير الامن الايراني: من اولوياتنا مواجهة الكيان الصهيوني والارهاب
13 آب 2024
عشرات الإصابات نتيجة الهزة الأرضية في مدينة حماة السورية
عشرات الإصابات نتيجة الهزة الأرضية في مدينة حماة السورية
13 آب 2024
هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن
هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن
13 آب 2024
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
12 آب 2024
'قسد' تواصل قطع المياه والغذاء عن المدنيين بالحسكة والقامشلي
12 آب 2024
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
12 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله