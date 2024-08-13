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الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 13:08
الخارجية الأردنية: اقتحامات الأقصى خرق فاضح للقانون الدولي
وأضافت الخارجية الأردنية -في بيان- أن إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الاقتحامات ضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1153741
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