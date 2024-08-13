الكويت تسلّم مغتربًا بحرانيًّا مطلوبًا للنظام البحريني

وكانت السلطات الكويتيّة قد تسلّمت السيّد هاشم من السلطات الحدوديّة الأمنيّة العراقيّة، يوم الأربعاء 7 أغسطس/ آب الجاري، أثناء ذهابه للحدود العراقيّة- الكويتيّة لتجديد الإقامة العراقيّة التي شارفت على الانتهاء، ولكن هذه الخدمة لم تكن متوفّرة في الحدود، فأجبره الضابط العراقيّ في المنفذ الحدوديّ على المغادرة عبر الحدود الكويتيّة، وفوجئ باعتقاله بمجرّد دخوله لمنفذ «سفوان» الخاضع لسيطرة السّلطات الكويتيّة.

وتبلغ الأحكام الصادرة على «السيّد هاشم» على خلفيّة سياسيّة نحو 38 عامًا، وهو يواجه الآن بعد تسلميه للنظام الخليفيّ خطر التّعرّض للتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات.

وعبّر والد السيّد هاشم، عبر كلمة مصوّرة، عن قلقه على مصيره، مطالبًا بالاطمئنان عليه.