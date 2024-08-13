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أوروبا
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الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 18:07
4.2 مليار يورو من الإتّحاد الأوروبيّ إلى أوكرانيا
رقم :
1153771
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