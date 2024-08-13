الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 18:25

قاليباف یطالب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم کیان الاحتلال

قاليباف یطالب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم کیان الاحتلال
وأکد قالیباف عبر رسالة وججها إلى رؤساء البرلمانات في العالم الیوم الثلاثاء بأن "مجلس الأمن الدولي ملزم باتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لوقف جرائم الکیان الصهيوني التي ينفذها في غزة بدعم مباشر وشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية".
 
وجاء في الرسالة: إن مرور 10 أشهر على أزمة غزة واستمرار الجرائم الواسعة النطاق والاستهداف المتعمد للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء، يظهر عدم وجود إرادة سياسية لدى النظام الصهيوني المحتل والمنبوذ لإنهاء هذه الحرب المدمرة واستمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
 
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: إن جريمة الکیان الصهيوني في الهجوم المتعمد على مدرسة التابعین وقتل أكثر من مائة شخص وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء هناك، تدل على اصرار هذا الکیان المجرم لمواصلة الحرب والمجازر الممنهجة بحق الفلسطينيين والمدنيين والتطهير العرقي في قطاع غزة.
 
وتابع قاليباف: إن استهتار النظام الصهيوني بالقوانين الدولية واستمرار هجماته على قطاع غزة، يتطلب اتخاذ موقف دولي موحد وفعال لدعم الشعب الفلسطيني.
 
وفي إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد "إسماعيل هنية" في طهران، صرح رئیس مجلس الشوری الإسلامي في إيران: وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الدفاع المشروع قبال هذا العمل العدواني الذي انتهك سيادتها ووحدة أراضيها، هو حق ذاتي لها وسوف ترد وفقا لذلك.
رقم : 1153776
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
13 آب 2024
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
13 آب 2024
السنوار يجري محادثات هاتفية
السنوار يجري محادثات هاتفية
13 آب 2024
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
13 آب 2024
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
13 آب 2024
حميدتي یعلن موقفه بشأن المشارکة في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب
حميدتي یعلن موقفه بشأن المشارکة في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب
13 آب 2024
وزير الامن الايراني: من اولوياتنا مواجهة الكيان الصهيوني والارهاب
وزير الامن الايراني: من اولوياتنا مواجهة الكيان الصهيوني والارهاب
13 آب 2024
عشرات الإصابات نتيجة الهزة الأرضية في مدينة حماة السورية
عشرات الإصابات نتيجة الهزة الأرضية في مدينة حماة السورية
13 آب 2024
هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن
هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن
13 آب 2024
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
12 آب 2024
'قسد' تواصل قطع المياه والغذاء عن المدنيين بالحسكة والقامشلي
12 آب 2024
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
12 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله