الاحتلال يستدعي قياديا في 'فتح' للتحقيق أمام مخابراته

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال احتجزته خلال عودته من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” عبر معبر الكرامة، وصادرت جواز سفره، وفتشته تفتيشا دقيقا، قبل أن تسلمه استدعاءً لمراجعة مخابراتها في معسكر “عوفر” يوم الخميس المقبل.

وأكد الرجوب في تصريحات نقلها وسائل اعلام فلسطينية، أنه لن يمتثل لقرار الاستدعاء، “فهذه سلطة احتلال ولن أمتثل لاستدعاء مخابراتها”.

وأضاف أن الكل الفلسطيني مستهدف من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لإبادة شعبنا تهجيره، “وهذه قوة الاحتلال لا تفرق بين امرأة أو طفل أو شيخ أو عجوز، الكل الفلسطيني مستهدف، ومهما كانت صفتنا فنحن مستهدفون وملاحقون ولا حصانة لأحد”.

وأكد الرجوب أنه والأسرة الرياضية الفلسطينية، سيستمرون في جهود طرد كيان الاحتلال الإسرائيلي من المحافل الرياضية كافة، كونها لا تحترم القوانين الدولية التي تحكم وتنظم علاقات الاتحادات الرياضية.

وكان الرجوب قد تعرض لتهديدات سابقا من وزراء في كيان الاحتلال باعتقاله، لمحاولته طرد كيان الاحتلال من الاتحادات الرياضية الدولية، إذ هدد وزير الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا: “سنعمل على إحباط خطة جبريل الرجوب، وإذا لم يتوقف فسنسجنه ونتركه ليلعب وحده بين الجدران”.