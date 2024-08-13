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الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 18:39

الصومال: "الشباب" تهاجم قاعدة للقوات الحكومية جنوبي شرقي البلاد

الصومال: "الشباب" تهاجم قاعدة للقوات الحكومية جنوبي شرقي البلاد
وأفادت تقارير محلية بأن الإرهابيين "بدأوا هجومهم بتفجيرات تلاها قتال مباشر مع القوات الحكومية".
 
وأضافت التقارير، التي نشرتها وسائل إعلامٍ محلية صومالية، أن هجوم المسلحين أدى إلى وقوع "خسائر لم يتم تحديدها بعد".
 
وقبل أيام، وافق الاتحاد الأفريقي على نشر قوة تمّ تشكيلها حديثاً لتولي العمليات الأمنية في البلاد، عندما تنتهي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال "أتميس" الحالية في نهاية هذا العام، بحسب ما أفاد موقع "راديو دلسان" الصومالي.
 
وصادق "مجلس السلم والأمن" في الاتحاد الأفريقي على تشكيل بعثة الاتحاد، لدعم الاستقرار في الصومال "أوسوم"، وفقاً لبيان المجلس ستُكلف بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال "إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع، فضلاً عن مكونات بناء السلام".
 
ويأتي تشكيل قوة "أوسوم"، في الوقت الذي تستعد بعثة "أتميس" لتسليم مسؤوليات الأمن إلى الحكومة الصومالية. 
 
وينقل الموقع، عن مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "هذه المهمة الجديدة تشير إلى التزام الاتحاد الأفريقي المتجدد استقرارَ الصومال وتنميته، موضحاً أنه وفي خطوة غير مسبوقة، ستضم القوة الجديدة قوات من مصر، بعد موافقة المجلس على طلب القاهرة.
رقم : 1153780
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