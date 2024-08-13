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الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 18:41

باقري كني: لإيران الحق في الرد.. وكل الدول التي تواصلت معنا أقرت بذلك

باقري كني: لإيران الحق في الرد.. وكل الدول التي تواصلت معنا أقرت بذلك
وفي كلمة له ضمن مراسم تكريمية أقامتها وزارة الخارجية الإيرانية، أكد باقري كني أنّ هوية المقاومة هوية قوية ومتينة، وجبهة المقاومة أصبحت عالمية.
 
ورأى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وبيروت وطهران تعكس بوضوح محاولة كيان الاحتلال توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مؤكداً أنّ على المجتمع الدولي أن يدرك أن الكيان هو سبب زعزعة الأمن في المنطقة.
 
وأشاد باقري كني بانتخاب القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، مؤكداً أنه انتخاب ذكي، ويحمل رسائل مهمة إلى  الجميع، أبرزها انتصار المقاومة.
 
وتخللت المراسم كلمة لممثل حركة حماس في طهران، خالد القدومي، أكد فيها أنّ المسألة اليوم ليست فقط الانتقام لدماء الشهيد هنية، مشدداً على "أننا في مرحلة تاريخية، ويجب علينا النهوض ضد الأعداء".
 
 
رقم : 1153781
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