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الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 18:56

أبرز تطورات طوفان الأقصى 13-8-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 13-8-2024
في هذا السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، استهداف مجاهديها التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابتها إصابةً مباشرة. 
 
كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيط موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
 
في غضون ذلك، أفاد مصدر في الجنوب بخرق جوي من لبنان في اتجاه إصبع الجليل، وسماع أصوات انفجار صواريخ اعتراضية فوق المستوطنات. 
 
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع صوت انفجار ضخم في الجليل، مؤكّدةً أنّ صفّارات الإنذار "لا تتوقف في عدد كبير من مستوطنات الشمال، منها كريات شمونة ومرغليوت والمنارة، وذلك خشية تسلل طائرة من دون طيار". 
 
وأمس الاثنين، استهدفت المقاومة الإسلامية عدّة مواقع للاحتلال أبرزها: التجهيزات التجسسية ‏في موقع "المطلة" بالأسلحة المناسبة، وأصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها، وفق ما أكد بيان الإعلام الحربي.
 
كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها بالصواريخ مقراً لقوات "جيش" الاحتلال في منطقة جعتون شرقي "نهاريا"، وذلك ردّاً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة معروب.
 
وتأتي عمليات المقاومة المستمرة في ظل ترقب إسرائيلي واستنفار عسكري كبير لرد حزب الله على عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتياله القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر. 
 
وفي السياق تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، لليوم الـ312 على التوالي، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدنيين في غزة، وسط وضع إنساني كارثي.
 
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً، و88 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وقالت الوزارة إنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
 
وأشارت الوزارة إلى أنّ حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ارتفعت إلى 39929 شهيداً و92240 جريحاً منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
 
وأفاد مصدر في قطاع غزّة بأنّ العدوان الإسرائيلي تركّز خلال الساعات الأخيرة جنوبي مدينة غزة ووسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وتسجيل إصابات.
 
وأضاف المصدر أنّ "الاحتلال نسف مبانٍ سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة".
 
كما أردف المصدر أنّه "ارتقى 4 شهداء وأصيب عدد آخر بقصفٍ إسرائيلي استهدف مقهىً شرق منتزه دير البلح وسط القطاع".
 
بدوره، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزّة، إنّه ارتقى شهيد وسجل عدة جرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مجموعةً من المدنيين في وادي السلقا شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.
 
وأوضح مصدر في قطاع غزّة، أنّه ارتقى 4 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع.
 
وأيضاً، ارتقى شهيد وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما ارتقى شهداء وأصيب 7 آخرون من جرّاء قصف الاحتلال منزلاً في محيط دوار الشهداء في "بلوك 5" في مخيم البريج وسط قطاع غزّة.أبرز 
رقم : 1153783
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