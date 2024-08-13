حزب الله يعلن إستشهاد أحد مجاهديه بغارة صهيونية جنوبي لبنان

يذكر أنه استهدفت ‏المقاومة الإسلامية اليوم تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان نحو إصبع الجليل.