القاهرة تعلّق على اقتحام المسجد الأقصى: يُفشل جهود إيقاف النار في غزة

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، على أن "تلك التصرفات المستفزة وغير المسؤولة تمثل خرقاً للقانون الدولي"، وللوضعين التاريخي والقانوني القائمين في القدس الشريف.

وأضاف البيان أن استمرار تكرار الاستفزازات الإسرائيلية "يعكس سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض"، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والتزام "المحافظة على الوضع القانوني القائم"، وفقاً لما نشرته الوزارة المصرية.

وأكد بيان الخارجية المصرية "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فعّال في مواجهة تلك الانتهاكات، التي تهدف إلى تأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وشدّدت الوازرة على وجوب التزام "إسرائيل" السعي نحو "التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عند حدود حزيران/يونيو 1967"، مُطالبةً باسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.