الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 آب 2024 ساعة 06:39

واشنطن توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لـ"اسرائيل"

واشنطن توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لـ"اسرائيل"
وتم إخطار الكونغرس بالصفقة الوشيكة، والتي تشمل أكثر من 50 طائرة مقاتلة من طراز "إف-15"، وصواريخ "جو-جو" متوسطة المدى المتقدمة، أو AMRAAMs، وذخيرة دبابات عيار 120 ملم وقذائف هاون شديدة الانفجار ومركبات تكتيكية.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه مخاوف شديدة من احتمال تورط الكيان الاسرائيلي في حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مع استمراره في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

ولكن من غير المتوقع أن تصل الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي في أي وقت قريب، فهي عقود سيستغرق تنفيذها سنوات. والواقع أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي يتم بيعها يهدف إلى مساعدة الكيان الإسرائيلي على زيادة قدراته العسكرية في الأمد البعيد.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الصفقة قالت إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن "إسرائيل"، ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة "إسرائيل" على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس" مشيرة إلى أن "هذه الصفقة المقترحة تتفق مع هذه الأهداف".

وبحسب "أسوشيتد برس": "كان على إدارة بايدن أن توازن بين دعمها المستمر لإسرائيل وعدد متزايد من الدعوات من المشرعين والجمهور الأمريكي للحد من الدعم العسكري هناك بسبب العدد المرتفع من القتلى المدنيين في غزة".

ولن تشمل العقود بيع 50 طائرة جديدة ستنتجها شركة "بوينغ" فحسب، بل ستشمل أيضا مجموعات ترقية "لإسرائيل" لتعديل أسطولها الحالي المكون من عشرين طائرة مقاتلة من طراز "إف-15" بمحركات ورادارات جديدة، من بين ترقيات أخرى.

وتشكل الطائرات الجزء الأكبر من مبيعات بقيمة 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الطائرات في عام 2029.

وبدعم أمريكي يشن الكيان الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 132 ألفشهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وقبل يومين انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تصاعد التمويل الأميركي للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.
رقم : 1153851
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
14 آب 2024
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
14 آب 2024
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
14 آب 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
14 آب 2024
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
14 آب 2024
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
14 آب 2024
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
13 آب 2024
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
13 آب 2024
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
13 آب 2024
السنوار يجري محادثات هاتفية
السنوار يجري محادثات هاتفية
13 آب 2024
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
13 آب 2024
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
13 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله