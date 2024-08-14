موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة

وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول غزة: "نحث المجلس على عدم اتباع خطى واشنطن، التي تهتم فقط بحماية مصالح "إسرائيل" والربح من توريد الأسلحة إلى النقاط الساخنة، والتفكير معا مرة أخرى في الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لوقف التصعيد في غزة والمنطقة ككل".



وأضاف بوليانسكي: "إذا كان ذلك يتطلب زيارة من قبل ممثلي مجلس الأمن إلى أرض الواقع، فيجب القيام بها".



وأشار إلى أن الشرق الأوسط يجب أن يكون قضية ذات أولوية لمجلس الأمن.



وبدعم أمريكي يشن الكيان الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 132 ألفشهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.



وقبل يومين انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تصاعد التمويل الأميركي للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.