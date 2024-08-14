الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة

ودعا الرشق في بيان له محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال.



كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية، بفضح وإدانة هذه الجرائم، وملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال.



وكشف تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل منهجي لتمشيط الأنفاق والمباني في قطاع غزة.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن هذا يحدث بعلم كبار ضباط الجيش، ومنهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.



وحسب التحقيق، فقد قال جنود من الجيش الإسرائيلي إن حياتهم أهم من حياة الفلسطينيين ومن الأفضل أن يستخدموهم دروعا بشرية.



وأظهر التحقيق أن الجنود استخدموا في بعض الحالات أطفالا ومسنّين دروعا بشرية في غزة.