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الأربعاء 14 آب 2024 ساعة 06:58

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
فيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم الثلاثاء 13-8-2024 قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء ‏غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء  13-08-2024‏
‏08  صفر  1446 هـ

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية في #لبنان عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 13-08-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 08:35 استهداف االتجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة.

2- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 13:45 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية ‏واصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 17:20 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 22:00 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابته إصابة مباشرة.‏

6- استهداف قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء ‏غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت.

#على_طريق_القدس
#حزب_الله
رقم : 1153854
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