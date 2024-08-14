المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا

فيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم الثلاثاء 13-8-2024 قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء ‏غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 13-08-2024‏

‏08 صفر 1446 هـ



دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية في #لبنان عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 13-08-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 08:35 استهداف االتجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة.



2- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.



3- الساعة 13:45 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية ‏واصابته إصابة مباشرة.



4- الساعة 17:20 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.



5- الساعة 22:00 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابته إصابة مباشرة.‏



6- استهداف قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء ‏غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة برعشيت.



#على_طريق_القدس

#حزب_الله