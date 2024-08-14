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الأربعاء 14 آب 2024 ساعة 07:11

عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا

عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن قوات الاحتلال الأمريكي شنت باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة هجوماً عنيفاً على مواقع للقوات الرديفة للجيش السوري في قرى وبلدات خشام ومراط وحويجة صكر في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأضافت أن هذا العدوان جاء انطلاقاً من قاعدته اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي، والتي تعرضت قبل قليل لهجوم برشقة صاروخية استهدفتها بشكل مباشر.

وفي هذه الأثناء، تشهد أجواء المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الأمريكية. ولم تتوافر حتى اللحظة معلومات حول حجم الأضرار الناجمة عن العدوان الأمريكي على تلك القرى والبلدات.

وعلى التوازي، شن مسلحون موالون للاحتلال للجيش الأمريكي في قوات "قسد" هجوما بقذائف الهاون عبر نهر الفرات على مواقع للجيش السوري والقوات الرديفة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك انطلاقا من مواقعهم في محيط القاعدة الأمريكية اللاشرعية بحقل "العمر" للنفط، في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، بحسب مراسل "سبوتنيك".

كما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة عبر النهر، بين القوات الرديفة للجيش السوري، وبين مسلحي "قسد" في منطقة العشارة، على طريق العراق، بريف دير الزور الشرقي.
رقم : 1153856
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