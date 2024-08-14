الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 آب 2024 ساعة 07:21

7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
وقالت مصادر محلية، إن القصف الذي استهدف المنزل حوله إلى ركام وتم انتشال الشهداء من تحت الأنقاض وهم أشلاء.

كما واصل الكيان الإسرائيلي، عمليات القصف هذه الليلة على مناطق متفرقة من القطاع، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة الحاووز في السوق الجديد داخل مخيم النصيرات وشن الاحتلال غارة جوية على بلدة الزوايدة وسط القطاع، وواصل عمليات النسف للمباني غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن 32 شهيدا و88 جريحا.

وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة شهور، إلى 39 ألفا و929 شهيدا و92 ألفا و240 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
رقم : 1153857
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
14 آب 2024
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
14 آب 2024
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
14 آب 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
14 آب 2024
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
14 آب 2024
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
14 آب 2024
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
13 آب 2024
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
13 آب 2024
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
13 آب 2024
السنوار يجري محادثات هاتفية
السنوار يجري محادثات هاتفية
13 آب 2024
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
13 آب 2024
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
13 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله