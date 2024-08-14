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الأربعاء 14 آب 2024 ساعة 08:23

نائب قائد الامن الداخلي: بدأ الزوار الإيرانيون رحلتهم الى كربلاء بأمان وسلام كاملين

نائب قائد الامن الداخلي: بدأ الزوار الإيرانيون رحلتهم الى كربلاء بأمان وسلام كاملين
وقال العميد رضائي في تصريح للصحفيين ، أثناء زيارته لمحطة خسروي الحدودية غرب البلاد: في ظل الترتيبات التي تم إجراؤها مع الحكومة العراقية، بدأ الزوار الإيرانيون رحلتهم المعنوية بأمان وسلام كاملين، ولم تحدث أي مشاكل حتى الآن.

واضاف: لقد بذلت قوى الامن الداخلي كل ما لديها من قوة وطاقة للعمل من أجل زيارة الأربعين، وان سلامة زوار أبي عبد الله الحسين (ع) هي الخط الأحمر لقوى الامن الداخلي في هذه المهمة العظيمة.

وتابع: ان قوى الامن الداخلي والمخابرات والأمن في أراضي الجمهورية الإسلامية وقوات الحشد الشعبي في الأراضي العراقية تعمل على مدار الساعة لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين (ع) وجعل هذا الرحلة المعنوية ذكرى جميلة لهم.

وقال نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الإسلامية: بناء على اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين العراقيين، فإن المسؤولين في البلدين متفقون على تسهيل حركة زوار الأربعين بأمان تام، وهو ما تم تحقيقه بشكل جيد للغاية في الأيام القليلة الماضية.

وتابع العميد رضائي: بناء على الترتيبات السابقة التي تمت مع السلطات العراقية، يقوم الزوار الإيرانيون بمغادرة البلاد ودخول العراق دون تأخير وفي أسرع وقت ممكن، وهو أمر مبشر للغاية.
رقم : 1153862
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