شهيد فلسطيني في اشتباكات مع الاحتلال بطوباس

وأفادت مصادر محلية أن المحرر فايز فواز أبو عامر استشهد برصاص قوات الاحتلال التي حاصرت منزله في منطقة الجسر في طوباس.



وذكر شهود أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة الجسر بالمدينة واختطفت الشبان الذين تحصنوا فيه بعد قصف المنزل بقذائف “انيرجا”.



وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال في المدينة مستخدمة الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.



وقالت كتائب القسام وسرايا القدس في بيانات صحفية مقتضبة إن مقاتليها تصدوا لقوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس فجر اليوم بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال.



واندلعت مواجهات متفرقة بعدد من المناطق في مدينة طوباس وقرية تياسير، تخللها تفجير عبوات ناسفة وإعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال.



وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الشبان في منطقة الجسر في مدينة طوباس، وتمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام، فيما توجهت قوة كبيرة للمكان.



وقالت مصادر محلية: إن طائرات هليكوبتر للاحتلال نقلت إصابات لجنود في طوباس من على حاجز تياسير، وأكدت أن قوات الاحتلال ما تزال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة طوباس بعد تأكيد إصابة عدد من الجنود في الاشتباكات الدائرة هناك.



من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الاحتلال تعمل في طوباس وطمون وقتلت أحد المقاومين الفلسطينيين وأصابت آخرين خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة الجسر.