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الأربعاء 14 آب 2024 ساعة 08:31

في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع

في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى.

وارتكب الاحتلال مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعةالماضية راح ضحيتها ٣٢شهيد فيما بلغ عدد الإصابات ٨٨ إصابة.
وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى ٣٩٩٢٩ شهيداً و ٩٢٢٤٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة
وتواصل قوات الاحتلال العملية البرية في شرق خان يونس لليوم السابع على التوالي فيما يستمر القصف الجوي في مختلف أنحاء المدينة.

وارتقى اربعة شهداء وإصابات بالطابق الرابع بعمارة B7 بمدينة حمد شمال غرب المدينة.
ودمر جيش الاحتلال مربعات سكنية في بلدتي القرارة وعبسان.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرض زراعية خلف مجمع محاكم خانيونس في أطراف حي المنارة جنوب خانيونس.

واصيب مواطنان بجراح في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة عريبة شمال رفح.

وانتشل مسعفون خمسة شهداء من رفح جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الاسرائيلي مربع سكني جديد في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسط القطاع
واستشهد ثمانية مواطنين باستهداف منزل عائلة ابوندى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وهم :الاب/طه محمد ابو ندى
رقم : 1153864
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