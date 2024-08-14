إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في مقاطعة بيلغورود الروسية

وقال غلادكوف في منشور عبر تطبيق تليغرام:”لا يزال الوضع في منطقة بيلغورود صعباً ومتوتراً للغاية، القصف اليومي من قبل القوات الأوكرانية أدى إلى تدمير منازل وسقوط جرحى وقتلى من المدنيين، لذلك، فإننا نتخذ قراراً مناسباً اعتباراً من اليوم بشأن كامل أراضي مقاطعة بيلغورود وذلك لحماية السكان بشكل إضافي، من خلال إعلان حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي”.



وأضاف: إن هذا الإعلان سيتبعه نداء إلى اللجنة الحكومية لطلب إعلان حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي.



إلى ذلك أعلنت السلطات المحلية في عدة مقاطعات روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا عن التصدي لطائرات مسيرة أوكرانية فجر اليوم.



وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف عن إسقاط عدد كبير من هذه الطائرات، مشيراً إلى أن قوات الدفاع الجوي ووسائل التشويش الإلكتروني تواصل تدمير المسيرات مؤكداً عدم وقوع إصابات نتيجة الهجوم، ولافتاً إلى أن سقوط حطام الطائرات المسيرة تسبب بأضرار مادية لعدد من المباني السكنية والمنشآت ومواقف وسائل النقل العام.



وفي مقاطعة كورسك أعلن القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف عن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية، وفي مقاطعة ليبيتسك أعلن الحاكم إيغور أرتامونوف عن خطر الهجوم بالطائرات المسيرة، داعياً السكان للبقاء في أماكن آمنة حتى إلغاء الإنذار كما تم إعلان المستوى الأحمر لخطر الهجمات بالمسيرات في مدينة ليبيتسك، المركز الإداري للمقاطعة.



بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 117 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ من طراز “توشكا يو” فوق عدة مناطق روسية.



وقالت الدفاع الروسية :”خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ تكتيكية من طراز “توشكا يو” ضد أهداف على الأراضي الروسية”، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ تكتيكية و 117 طائرة دون طيار، وتم تدمير 37 مسيرة وأربعة صواريخ تكتيكية فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة إلى تدمير 37 مسيرة أخرى فوق مقاطعة فورونيج و17 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 مسيرة فوق مقاطعتي نيجني ونوفغورود، و9مسيرات فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة بريانسك واثنتين فوق مقاطعة أوريول وواحدة فوق مقاطعة روستوف.



وتتعرض المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، لهجمات شبه يومية بالطائرات المسيرة والصواريخ من القوات الأوكرانية، التي تتبع أساليب إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.