إصابة أكثر من 10 آلاف جندي للاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية وقسم إعادة تأهيل الجنود ان كل شهر يصلها أكثر من ألف مصاب من الجنود جراء الحرب.



وأضافت، 68% من المصابين جنود في صفوف الاحتياط. 35% من المصابين يعانون من أعراض نفسية. 37% من المصابين في صفوف الجيش لديهم إصابات في الأطراف.