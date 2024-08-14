بوليانسكي: الولايات المتحدة أخذت مجلس الأمن الدولي رهينة لصالح “إسرائيل”

ونقلت سبوتنيك عن بوليانسكي قوله في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة: إن “مجلس الأمن فشل حتى اليوم في وضع حد للأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، والسبب تملق واشنطن ومراعاتها لمصالح “إسرائيل”، حيث بات المجلس مراقباً عاجزاً سلبياً يعرب عن قلقه فقط، والأعضاء الـ 14 في المجلس هم مجرد رهائن للولايات المتحدة ضد أي إجراء من شأنه وقف إطلاق النار فوراً في غزة”.



وانتقد بوليانسكي قرار مجلس الأمن في حزيران الماضي لوقف إطلاق النار على مراحل في القطاع، وقال: إنه “لم تنفذ بنود القرار ولم تتحقق أي من هذه المراحل التي غدت سريالية بعيدة المنال وبموافقة مجلس الأمن للأسف”.



وتضمن هذا القرار الأمريكي حينها خطة مرحلية حددها الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل في غزة وصوتت 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.