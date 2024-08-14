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الأربعاء 14 آب 2024 ساعة 11:22

واشنطن تنوي تقديم اطار جديد لصفقة التبادل في محادثات الدوحة

واشنطن تنوي تقديم اطار جديد لصفقة التبادل في محادثات الدوحة
واشنطن ترى أنّ هذه المحادثات هي "الفرصة الأخيرة"، في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما الذي سيتضمنه المخطط التفصيلي الجديد ومدى اختلافه عن المخطط الحالي.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض الجمعة الماضي نيابة عن بايدن وقادة قطر ومصر، جاء فيه "نحن، الوسطاء، مستعدون إذا لزم الأمر لتقديم عرض نهائي لحل القضايا المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق) بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف".

والافتراض هو أن الوثيقة الجديدة ستستند إلى الخطوط العريضة الأصلية، ولكنها ستحاول الإجابة على المشاكل التي أثارها الطرفان فيها.

تم إرسال بريت ماكغورك، مبعوث بايدن الخاص إلى الشرق الأوسط، لإغلاق موضوع تواجد قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا ومن سيدير معبر رفح.

وسيصل ماكغورك إلى الدوحة وينضم إلى المحادثات. ومثله، سيشارك في المحادثات أيضًا رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز.

وبحسب الوثائق التي تم الكشف عنها في صحيفة نيويورك تايمز، فقد طرح الكيان خمسة مطالب جديدة في المحادثات التي أجريت في نهاية شهر يوليو بما في ذلك مطلب بقاء جيش الإحتلال على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وسيعقد نتنياهو اليوم اجتماعا مع الفريق المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنيع للنقاش، قبل مغادرة الفريق لحضور القمة في الدوحة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني بدعم امريكي كامل، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 313 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.
رقم : 1153896
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