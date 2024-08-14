مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مسؤول تخريب خطي أنابيب نورد ستريم

وذكرت صحيفتا "دي تسايت" و"زود دويتشه تسايتونغ" الألمانيتان ومحطة "إيه آر دي" التلفزيونية أن المدعي العام الألماني الاتحادي استصدر مذكرة الاعتقال من المحكمة الاتحادية الألمانية.



وحسب التقارير، يقع الاشتباه على مواطن أوكراني تم رصد مكان إقامته الأخير في بولندا، إلا أنه اختبأ الآن.



ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام الاتحادي حتى الآن للتعليق على صحة التقارير.



وأدت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.



وكان الغاز الطبيعي الروسي يتدفق سابقا إلى ألمانيا عبر "نورد ستريم 1″، بيد أن خط "نورد ستريم 2" لم يكن قد دخل الخدمة بعد بسبب الازمة الاوكرانية والنزاعات السياسية اللاحقة.



وبدأت السلطات في عدة دول التحقيق في الواقعة، إلا أن الدانمارك والسويد أوقفتا الإجراءات الآن، وتدور عديد من التكهنات حول الجناة منذ فترة طويلة.



ووفقا للاستقصاء الذي أجرته وسائل الإعلام الثلاث، يشتبه أيضا في تورط أوكرانيين اثنين آخرين في الجريمة، من بينهما امرأة.



كما يشتبه -وفقا لتلك التقارير- في أنهم متورطون في تنفيذ الهجمات عبر الغوص في البحر وزرع عبوات ناسفة على الأنابيب.



وأشارت التقارير إلى أن المعلومات المنشورة الآن تستند أيضا إلى "معلومات من جهاز استخبارات أجنبي".



وركزت التحقيقات، التي أجريت حتى الآن، على قارب شراعي تم اكتشاف آثار متفجرات عليه في يوليو/تموز 2023 ويشتبه في أن القارب "أندروميدا" ربما استخدم لنقل متفجرات للعملية التخريبية.