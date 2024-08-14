مصر تجري اتصالات مكثفة مع السعودية والإمارات وتركيا لاحتواء التوترات بالمنطقة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصل بكل من وزير الخارجية السعودي، فيصل بين فرحان، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأشار أبو زيد إلى أن اتصالات وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، "تركّزت على سبل تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار والانفلات في المنطقة".

وأضاف أن عبد العاطي بحث "الجهود الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع" بحسب تعبيره.

كما لفت إلى أن "مشاورات الوزير عبد العاطي مع نظرائه بالدول الثلاث، تطرقت أيضاً إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك التطورات في منطقة القرن الأفريقي" بحسب ما قال.