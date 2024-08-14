ما قصة الـ15 مليون دولار التي لم تسددها السعودية للبنتاغون؟

وبحسب الموقع فالمبلغ هو مقابل عملية جوية لتزويد مقاتلات سعودية بالوقود خلال العدوان على اليمن.



وقال الموقع، في هذا التقرير إن العائلة المالكة السعودية تُقدَّر ثروتها بأكثر من 1.4 تريليون دولار، ولكن كان البنتاغون على مدى عدة سنوات يطلب من المملكة دفع 15 مليون دولار تدين بها نتيجة المساعدة الأمريكية خلال العدوان على اليمن. مع ذلك، تجنبت وزارة الدفاع الرد على أسئلة "ذي إنترسبت" بشأن تقاعس السعودية عن سداد ديونها.



ورغم الديون غير المسددة، فقد أعلنت إدارة بايدن، الجمعة، عن رفع الحظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية والمصادقة على شحنة أولى من الذخائر الجوية إلى المملكة.



وكان الحظر مفروضًا خلال السنوات الثلاث الماضية كرد فعل على الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة العسكرية السعودية في اليمن، ولكنه لم ينطبق على مبيعات الأسلحة الدفاعية والخدمات العسكرية. وقد بلغت قيمة هذه المبيعات حوالي 10 مليارات دولار على مدار السنوات الأربع الماضية.