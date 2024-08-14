بأسراب من المسيرات.. حزب الله يشنّ هجوماً على تجمع مستحدث لجنود الاحتلال ‏شمالي "أبيريم"

وفي أحدث عملياتها لليوم الأربعاء، شنّ مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو ‏في شمال "أبيريم"، وأصابت أهدافها بدقة. ‏

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابةً مباشرة، ما أدى إلى تدميرها. ‏

كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

واستهدفوا أيضاً موقع البغدادي، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك ‏بالأسلحة الصاروخية، محققين إصابةً مباشرة في الموقعين. ‏

وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية موقع الرمثا بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابته إصابةً مباشرة. ‏

اعتداءات إسرائيلية

في غضون ذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة راشيا الفخار، وأطراف بلدة حولا، فيما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عيتا الشعب، بحسب مصدر في الجنوب.

وأفاد المصدر أيضاً، بشن الاحتلال غارة من مسّيرة إسرائيلية استهدفت مفرق العباسية قضاء صور، ما أدّى إلى تضرر بعض المركبات ووقوع إصابات في المكان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أنّ الغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي مفرق بلدة العباسية قضاء صور أدّت إلى إصابة 10 أشخاص بجروح من بينهم 3 إصاباتهم حرجة، في حصيلةٍ أولية، مشيرةً إلى أنّه جرى توزيعهم على مستشفيات المنطقة لتلقي العلاجات السريعة.

وتأتي عمليات المقاومة المستمرة في ظل ترقب إسرائيلي واستنفار عسكري كبير لرد حزب الله على عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتياله القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر.