المشري يوضح بشأن الخلافات مع الدبيبة

وقال المشري في تصريحات صحفية انه عندما مرض ابنه رحمه الله تواصلت معه، وقمت بواجب العزاء له في مصراتة، عندما رد الله أمانته في ابنه.



وأضاف المشري قائلًا :” خلافنا الوحيد ليس مع الدبيبة ولا مع حكومته، بل خلافنا أن بلدنا نريدها أن تذهب لانتخابات، وأننا نريد توحيد سلطتنا التنفيذية” .



وأشار المشري الى ان القوانين التي يمكن أن تجرى على أساسها الانتخابات تقول إنه يجب أن تجرى في ظل حكومة واحدة.



وتابع المشري قائلًا ان :”هناك من يقول كيف تتواصل مع عقيلة صالح، ولكني مختلف مع عقيلة واليوم أصدرت رسالة ردت على مخالفات تمت منه” .



واوضح أنه خلافه مع عقيلة صالح هو ما يجعله يجلس معه لأنه مواطن ليبي ولديه صفة رئيس مجلس النواب، ونريد الوصول لحل لخلق قاعدة دستورية وقوانين انتخابية.



وقال المشري :”يهمني الوصول إلى الانتخابات، وهو يحتاج لحكومة موحدة ولا يعني هذا استهداف الدبيبة، بل هو مستهدف به أيضا حكومة حماد” .



وأكمل قائلًا :” ليس لدي أي مرشح لموضوع الحكومة تلك، بل نريد أن تسير الأمور وفق القوانين المنظمة، لأن هدفنا الانتخابات، والحكومة هدف مرحلي”.