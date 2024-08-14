قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف

وخلال استقباله اليوم الاربعاء المعنيين باقامة المؤتمر الوطني لاحياء ذكرى شهداء محافظة كهيكلوية وبوير أحمد (جنوب غرب)، اشار سماحته إلى خدعة مناوئي إيران في خلق الحرب النفسية واثارة الخوف لفرض التراجع على الشعب الايراني في مختلف المجالات، واعتبر معرفة القدرات الذاتية وتجنب تهويل قدرات المناوئين بانهما السبيل للتعامل مع هذه الخدعة وقال: لقد وقف الشهداء في وجه هذه الحرب النفسية بتضحياتهم ونضالهم وقاموا بتحييدها. وفي إحياء ذكراهم، ينبغي تسليط الضوء على هذه الحقيقة وإبقائها حية.

ووصف آية الله الخامنئي أحد الأسس الأساسية للحرب النفسية ضد الشعب الايراني العزيز وإيران الإسلامية هو تهويل قدرات الأعداء وقال: منذ بداية انتصار الثورة وهم يقولون ويوحون لشعبنا بمختلف الطرق انه يجب ان تخافوا من أميركا وبريطانيا والصهاينة.

واعتبر أن البراعة الكبرى للإمام (رض) كانت ازالة الخوف من قلوب الشعب ومنحه الايمان بالذات والثقة بالنفس، وأضاف: ان شعبنا شعر بانه قادر بالاعتماد على طاقاته وقدراته الذاتية القيام باعمال عظيمة وان يد العدو ليست ممتلئة مثلما يريد الايحاء بذلك.

ووصف قائد الثورة الإسلامية هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف والتراجع وقال: حسب تفسير القرآن الكريم، التراجع غير التكتيكي في أي مجال كان سواء في المجال العسكري أو السياسي او الدعائي او الاقتصادي، يؤدي إلى غضب الله.