اعلان رسمي.. 'اسرائيل' قتلت 105 رضيعاً في غزة

عدوان مستمر وحرب دامية أغلب ضحاياها هم النساء والأطفال خاصة الرضع منهم؛ مئة وخمسة عشر طفلا رضيعا استشهدوا في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع منذ أكثر من عشرة أشهر وفق وزارة الصحة في غزة.

حصيلة جديدة تاتي في وقت يسجل القطاع يوميا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى. الغارات الجوية والقصف المدفعي على وسط وشمال قطاع خلال الساعات الماضية اسفرت عن استشهاد واصابة العشرات بينهم اطفال. الغارات طالت مخيم المغازي ومنازل النازحين في مخيم النصيرات وكذلك شرقي مدينة دير البلح كما استهدفت الغارات مناطق في غرب وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، سقط على أثرها عدد من الشهداء والجرحى.

وعلى الصعيد الإنساني، يشهد قطاع غزة حالة تجويع مستمرة في ظل تحكم الاحتلال الكامل في عدد الشاحنات التي تصل إلى مليوني ونصف المليون فلسطيني مشتتين داخل القطاع لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان في وقت يتسابق وزراء حكومة بنيامين نتنياهو للتحريض على القطاع وتشديد تجويعه والدعوة إلى حرمانه من الغذاء والدواء وكل مقومات الحياة.

ويؤكد المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان إجمالي ما يدخل من السلع والبضائع لا يكفي لتلبية احتياجات واحد بالمئة من سكان مناطق الجنوب والوسط في القطاع، في الوقت الذي لا تصل فيه أي من السلع والبضائع إلى مناطق غزة والشمال منذ مئة يوم.

ميدانيا وفي تطور غير مسبوق ولأول مرة منذ عدة اشهر قصفت كتائب القسام تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز ام تسعين، كما أعلنت الحركة عن تفجيرها أنفاقاً بجنود الاحتلال. ووثقت كتائب المجاهدين مشاهد من استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار المتوسط. فيما اعلنت سرايا القدس بدورها عن استهدافها بقذائف الهاون تموضعاً لجنود الاحتلال على المحور نفسه.