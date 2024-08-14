الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 آب 2024 ساعة 20:31

حزب الله يستهدف "كريات شمونة" بالـ"كاتيوشا".. وإعلام الاحتلال يقر بإصابات مباشرة

حزب الله يستهدف "كريات شمونة" بالـ"كاتيوشا".. وإعلام الاحتلال يقر بإصابات مباشرة
وفي أحدث عملياتها، قصفت المقاومة مستوطنة ‏"كريات شمونة"، بِصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، ‏رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية.
 
بدورها، أكّدت "القناة 12" الإسرائيلية، وقوع إصابات مُباشرة وسط "كريات شمونة" في إثر إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان.
 
كذلك، نشب حريق في محيط محطة حافلات شركة "إيجد" داخل المستوطنة؛ من جرّاء القصف الصاروخي من لبنان. 
 
وفي سياقٍ متصل، طلب رئيس بلدية "كريات شمونة"، أفيخاي شتيرن، من المستوطنين أن يبقوا قرب الأماكن المحمية من هذه اللحظة وحتى إشعارٍ آخر.
 
وفي وقتٍ سابق، شنّ مجاهدو ‌‏المقاومة هجوماً جوياً بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تجمّعٍ مُستحدث لجنود العدو ‏في شمال "أبيريم"، والتي أصابت أهدافها بدقة. ‏
 
كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابةً مباشرة، ما أدّى إلى تدميرها. ‏
 
كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال ، في "حرج شتولا" بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
 
واستهدفوا أيضاً موقع البغدادي، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك ‏بالأسلحة الصاروخية، محقّقين إصابةً مباشرة في الموقعين. ‏
 
وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كذلك، استهدفت المقاومة موقع "الرمثا" بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابته إصابةً مباشرة.
 
اعتداءات إسرائيلية
في غضون ذلك، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدات عديدة منها، بليدا، حولا، وأطراف بلدة الطيبة.
 
وفي وقتٍ سابق اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عيتا الشعب، وفق مراسل الميادين في الجنوب. وأفاد مراسلنا أيضاً، بشن الاحتلال غارة من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مفرق العباسية قضاء صور، ما أدّى إلى تضرر بعض المركبات ووقوع إصابات في المكان. 
 
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ الغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي مفرق بلدة العباسية قضاء صور، أدّت إلى إصابة 17 شخصاً بجروح بينهم 4 إصاباتهم حرجة، مشيرةً إلى أنّه جرى توزيعهم على مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاجات السريعة.
 
وتأتي عمليات المقاومة المستمرة في ظلّ ترقّب إسرائيلي واستنفار عسكري كبير لرد حزب الله على عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتياله القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر.
رقم : 1153978
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
14 آب 2024
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
14 آب 2024
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
14 آب 2024
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
14 آب 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
14 آب 2024
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
14 آب 2024
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
14 آب 2024
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
13 آب 2024
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
13 آب 2024
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
13 آب 2024
السنوار يجري محادثات هاتفية
السنوار يجري محادثات هاتفية
13 آب 2024
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
13 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله