وقال "مدمن المخدرات منتهي الصلاحية الذي يمكنه تدمير الشعب الأوكراني بهذه الطريقة وارتكاب مثل هذا العمل (هجوم على منطقة كورسك) ضد السكان المدنيين، لا يمكن اعتباره طبيعيا إلا من قبل شخص مثله، إنه ليس إنسانا، بل حيوان شبيه له".

وأضاف: "لذلك، آمل في شيء واحد فقط، وهو ألا نطلق النار عليه ولا نسجنه، بل نشنقه مثل آخر مخلوق فاشي حقير، وآمل قبل الوصول إليه، ألا يقلته أسياده في المستقبل القريب".

وأكد نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية في وزارة الدفاع الروسية علاء الدينوف، أن حوالي 12 ألف عسكري أوكراني دخلوا أراضي مقاطعة كورسك بينهم الكثير من الأجانب وقد تم القضاء على معظمهم بالفعل.

وقال: "نحن نعلم أن عدد الذين دخلوا المقاطعة يقدر بنحو 12 ألف شخص، وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الوحدات المتبقية من بعض الكتائب والألوية التي انتشرت على طول خط المواجهة بأكمله. لقد تم سحبهم من هناك، من كل مكان ورميهم هنا وبالطبع في سياق الوجود الأجنبي فقط، أريد أن أشير إلى أنه كان هناك الكثير من الأجانب في البداية".