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الخميس 15 آب 2024 ساعة 06:42

في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول

في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
كما أصيب 4 شبان اخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقحامها مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس.

وأكد الهلال الأحمر استشهاد شابين احدهما (24 عاما)، وإصابة أربعة آخرين بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة.

واكدت مصادر محلية استشهاد الشابين احمد الشيخ خليل، ووائل مشه، من مخيم بلاطة، إثر قصف الاحتلال على المخيم.

الشهيدان وائل مشة وأحمد للشيخ خليل
وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها الى أن قوات الاحتلال أحتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، مؤكدا أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقل الإصابة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل عدد من الاصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليلة، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين.

وكانت مصادر في الهلال الأحمر أكدت إصابة ثلاثة مواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال المستمر للمنطقة الشرقية بنابلس، والتي تؤمن الحماية للمستوطنين الذين داهموا مقام يوسف شرق نابلس.

قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم الفوار وتقتحم حلحول
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، شابا من مخيم الفوار جنوب الخليل، واقتحمت بلدة حلحول شمالا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بقوة راجلة، وتجولت في عدة شوارع وأحياء في المخيم، واعتقلت الشاب حمزة ماجد الحموز.

وذكرت أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت حلحول وجابت عدة شوارع وأحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة وتعتقل شابا
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة البيرة، واعتقلت شابا فلسطينيا.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت في المنطقة الصناعية، وداهم جنود الاحتلال منزل الشاب محمد فادي رمانة واعتقلته.
رقم : 1154050
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