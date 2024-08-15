نبيه بري: مفاوضات الدوحة بشأن غزة "الخرطوشة الأخيرة"

وفي حديث تلفزيوني، لفت بري إلى أنَّه بناءً على كلام المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين فإنَّ المفاوضات ستحدث على أساس اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن الأساسي من دون أي تعديلات، معتبرًا أن هذه الجولة هي بمثابة "الخرطوشة الأخيرة".



وأشار بري إلى أنَّه سمع من هوكشتاين أن الولايات المتحدة تريد التهدئة وتخفيض التصعيد العسكري.



وذكر أن هوكشتاين لم يأت من "تل أبيب"، إنما حضر مباشرة إلى بيروت ووصل ليل الثلاثاء واستهل صباح الأربعاء نشاطه"، مبينّا أنَّ "في حضوره رسالة أميركية واضحة بأن لبنان غير مغيّب عن المفاوضات الجارية، وهو يعيد ما كان مقتنعًا به بأنه فور وقف إطلاق النار في غزة سيتوقف في لبنان".



ولفت بري إلى أنَّه "كرر على مسامع هوكشتاين كل المجازر التي اقترفها العدو "الإسرائيلي" في معركة طوفان الأقصى".



وبحسب رئيس مجلس النواب، فإنَّ "التمديد لـ"اليونيفل" أخذ حيزًا كبيرًا من النقاش مع المبعوث الأميركي نتيجة بعض الاعتراضات الأميركية"، إلا أنَّه أحال هوكشتاين إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية للاستماع إلى موقفهما.



من جهة أخرى شدَّد بري "على وقف إطلاق النار في غزة للانطلاق نحو تطبيق الـ1701 بكل مندرجاته، في حين أن الجانب الأميركي يتحدث عن تخفيض الأعمال القتالية".