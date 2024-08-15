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الخميس 15 آب 2024 ساعة 07:33

كتائب القسام تواصل الاشتباك والتصدي للعدوان

كتائب القسام تواصل الاشتباك والتصدي للعدوان
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، بيانا عن "الإعلام العسكري لكتائب القسام" أصدره مساء الاربعاء، جاء فيه ان الكتائب زفت "إلى أبناء شعبنا العظيم وجماهير أمتنا العربية والإسلامية الشهيد القسامي المجاهد/ فايز فواز دراغمة (من مدينة طوباس)، الذي ارتقى شهيداً مقبلًا غير مدبرٍ صباح اليوم؛ عقب خوضه اشتباكاً عنيفاً مع قوات الغدر الصهيونية التي حاصرته لعدة ساعات في منزله بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية".

وأضافت كتائب القسام في البيان العسكري: “نُقدّم التحية لمجاهدي طوباس الأبطال من كافة التشكيلات العسكرية، الذين هبّوا لفك الحصار عن أخيهم المجاهد دراغمة، ونطمئن أبناء شعبنا الأبي أن الحالة المقاوِمة في محافظة طوباس قد وصلت مرحلة متقدمة من التجذر والثبات والتنظيم بفضل الله، وأن حديث الكيان الهش عن إنهائها أو اقتلاعها ما هو إلا أضغاث أحلام”.

وقد نشر الإعلام العسكري مشاهد من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل المستشفى “الأندونيسي” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد.

وقالت القسام في بلاغٍ عسكري إنّ مجاهديها خاضوا اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور بمدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.
 
رقم : 1154057
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