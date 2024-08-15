الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 آب 2024 ساعة 08:31

رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتوحيد شبه الجزيرة الكورية

رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتوحيد شبه الجزيرة الكورية
وقال يون في خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير الذي يحتفل بنهاية الحكم الاستعماري الياباني عام 1945: "أمامنا مهمة تاريخية يجب حلها بالتأكيد.... إنه توحيد الكوريتين... ما زال التحرير الكامل مهمة غير مكتملة، حيث لا تزال شبه الجزيرة الكورية مقسمة".

وأضاف: "يجب أن تمتد الحرية التي نتمتع بها إلى كوريا الشمالية... فقط عندما تتأسس دولة موحدة حرة وديمقراطية يملكها الشعب بحق في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية بأكملها، سنحصل في النهاية على التحرر الكامل".

وتابع: "أقترح اليوم أن تنشئ السلطات من الكوريتين مجموعة عمل بين الكوريتين. ويمكن لهذه الهيئة أن تتناول أي قضية، بدءا من تخفيف التوترات إلى التعاون الاقتصادي والتبادل الشعبي والثقافي والاستجابة للكوارث وتغير المناخ".

وحث يون كوريا الشمالية على الاستجابة للاقتراح، قائلا إن الحوار والتعاون يمكن أن يحقق تقدما جوهريا في العلاقات بين الكوريتين.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ديسمبر الماضي عن تغيير في السياسة تجاه كوريا الجنوبية، قائلا إن "التوحيد لن يحدث أبدا مع جمهورية كوريا هذه"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الشمال والجنوب تمثل علاقات بين دولتين متحاربتين في حالة حرب".

وفي نهاية يناير 2024 قامت كوريا الشمالية بتفكيك النصب التذكاري للمواثيق الثلاثة لتوحيد الكوريتين في ضواحي بيونغ يانغ المخصص لخطط القيادة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية.

ومن المفترض أن تعمل بيونغ يانغ أيضا على إعداد نسخة جديدة من دستور البلاد والتي لن تذكر احتمال توحيد الكوريتين.
رقم : 1154062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
15 آب 2024
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
15 آب 2024
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
14 آب 2024
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
14 آب 2024
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
14 آب 2024
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
14 آب 2024
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
14 آب 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
14 آب 2024
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
14 آب 2024
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
14 آب 2024
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
13 آب 2024
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
13 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله