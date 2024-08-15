الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 آب 2024 ساعة 08:35

الفصائل الفلسطينية تعلن موقفها من مفاوضات الدوحة

الفصائل الفلسطينية تعلن موقفها من مفاوضات الدوحة
وحيت الفصائل الفلسطينية أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر والصامد في غزة وكل أماكن تواجد شعبنا، مُترحمين على شهداء شعبنا، ومحيين جرحانا البواسل وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال. ووجهت التحية لمقاومتنا الباسلة التي صنعت بانطلاق معركة طوفان الأقصى المباركة تحولًا استراتيجيًا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني وأفشلت مخططاته وكسرت هيبته وأسقطت نظرية الأمن القومي في الهاوية مرة وإلى الأبد.

وأكدت أن المقاومة في كل الساحات والجبهات مستمرة ولا زالت قادرة على توجيه ضربات للاحتلال ردًا على عدوانه وإرهابه.

وهنأت الفصائل الفلسطينية حماس على سرعتها في إتمام عمليتها الشورية لاختيار رئيس مكتبها السياسي، كما تبارك تكليف الأخ المجاهد القائد: يحيى السنوار "أبو إبراهيم" كرئيس للمكتب السياسي للحركة خلفًا للشهيد القائد الوطني: إسماعيل هنية " أبو العبد".

وأشارت إلى أن هذا يؤكد على قوة وحيوية حماس ومؤسساتها وأنه لا يمكن لقوة على الأرض اجتثاث المقاومة او كسرها فاغتيال قادة المقاومة يزيد من صلابة المقاومة واستمرار نهجها على طريق التحرير.

وشددت الفصائل الفلسطينية على موقفها الثابت من المفاوضات والصادر عن قيادة المقاومة بضرورة بحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أوراق الإطار المقدمة من الوسطاء التي تحقق وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل للاحتلال وكسر للحصار وفتح للمعابر وإعادة الإعمار وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى. وقالت، " إن ما يسمى اليوم التالي للحرب هو شأن وطني فلسطيني خالص، يناقش على مستديرة الكل الوطني الفلسطيني فقط لا غير".

ولفتت إلى أن كل محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفاؤهم لخلق إرادات بديلة قد تحطمت بصمود شعبنا وبسالة مقاومتنا، مؤكدةً أن أي محاولات من أي جهة كانت تسعى لأن تكون أداة طيعة في يد الاحتلال وبديلًا عن إرادة الشعب الفلسطيني ستعامل معاملة العدو الصهيوني. ونوّه إلى ضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ بحيث تضم المكونات الوطنية كافة؛ لتكون قادرة على تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعت الفصائل الفلسطينية جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك العاجل والفوري كشعوب ونقابات وحراكات في الساحات والميادين والعواصم والمدن لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة وفلسطين، وحماية القدس والمسجد الأقصى من إرهاب الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

كما باركت العمليات البطولية في الضفة والقدس والداخل المحتل، داعية المقاومة في الضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد مقاومتها الشاملة، وعملياتها النوعية لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه وإرهابه على كل الأرض الفلسطينية.

وناشدت أبناء شعبنا لحماية ظهر المقاومة واحتضان المقاومين الأبطال في كل المدن والمخيمات وحمايتهم من الملاحقة.
رقم : 1154063
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
15 آب 2024
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
15 آب 2024
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
14 آب 2024
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
14 آب 2024
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
14 آب 2024
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
14 آب 2024
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
14 آب 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
14 آب 2024
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
14 آب 2024
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
موسكو: واشنطن مسؤولة عن التصعيد في غزة
14 آب 2024
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
13 آب 2024
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
13 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله