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الخميس 15 آب 2024 ساعة 08:43

كنعاني: الكيان الصهيوني منهمك في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بدعم من امريكا

كنعاني: الكيان الصهيوني منهمك في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بدعم من امريكا
وكتب كنعاني في منشور في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: إن الكيان الصهيوني قتل خلال 10 اشهر، 40 الف انسان ومواطن فلسطيني برئ بمن فيهم نحو 15 الف طفل في قطاع غزة واصاب اكثر من 100 الف شخص وبقي الالوف من الاشخاص مدفونين تحت الانقاض ومفقودين، وعندها تنعت السلطات الامريكية وبوقاحة، الفلسطينيين ومجموعات المقاومة بـ "الارهاب" وتقول الادارة الامريكية انها ملتزمة بالدفاع عن اسرائيل امام "الإرهابيين"!

واضاف ان الادارة الامريكية وبمنطقها الخاوي والزائف، تدعم الابادة الجماعية للفلسطينيين ماليا وتسليحيا وسياسيا، موضحا ان  الكيان الصهيوني هو "كيان ارهابي عنصري" يعمل منذ عدة عقود وبدعم كامل من الغرب لا سيما الادارة الامركيية على الانتهاك الصارخ والممنهج للحقوق الاولية والطبيعية والانسانية للشعب الفلسطيني ويرتكب "الجريمة ضد الانسانية".

واكد الناطق باسم الخارجية ان هذا ليس يمثل فضيحة دائمة لا تمحى عن الذاكرة بالنسبة للادارة الامريكية فحسب بل مسؤولية دولية يمكن متابعها حقوقيا!
رقم : 1154065
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