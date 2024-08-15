الخارجية الصينية: تحالف (أوكوس) يضر بجهود الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الخارجة الصينية لين جيان قوله للصحفيين أمس: “إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا شكلت تحالف “أوكوس” لتقوية التعاون بينها في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وغيرها من التقنيات العسكرية المتطورة، ومن شأن هذه التحالفات أن تؤدي إلى تفاقم سباق التسلح وتقويض نظام منع الانتشار النووي الدولي وإثارة سياسات التكتلات والمواجهة العسكرية والإضرار بالسلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي”.



وأوضح جيان أن تحالف “أوكوس” يتعارض مع هدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فهو يتضمن نقل مفاعلات الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وكمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يصل إلى الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة من دول تمتلك أسلحة نووية إلى دول لا تمتلك أسلحة نووية، ما يشكل مخاطر جسيمة لانتشار الأسلحة النووية.



وأضاف جيان: إن الصين والدول ذات الصلة في المنطقة أعربت عن شواغلها الجادة ومعارضتها القوية بهذا الشأن خلال الدورة الثانية الأخيرة للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الـ 11 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشدداً على أن على دول تحالف “أوكوس” ألا تمضي قدماً في هذا التعاون حتى يتوصل المجتمع الدولي إلى توافق في الآراء بشأن الضمانات وأمور أخرى.