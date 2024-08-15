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الخميس 15 آب 2024 ساعة 11:06

الاعلام العبري يفضح قادة الاحتلال.. الكابينت سيجتمع في "الحفرة"

الاعلام العبري يفضح قادة الاحتلال.. الكابينت سيجتمع في "الحفرة"
وذكرت القناة 12 أن مجلس الوزراء سيجتمع في "الحفرة"، كما تعرف بغرفة القيادة تحت الأرض، بعد أسبوع واحد من اجتماعهم الأخير للتدرب على حالة طوارئ محتملة.

وكان اجتماع الأسبوع الماضي هو المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع هناك منذ ليلة 13-14 أبريل، عندما أطلقت إيران حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على الكيان، ردا على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى استشهاد الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة آخرين.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في طهران، أصبح الكيان الإسرائيلي ينتظر الرد الإيراني لتحديد طبيعة ردها على الرد.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في الكيان يستعدون لرد إيراني مباشر، فإنهم مطمئنون إلى حد ما أنه سيكون ردا لا يقود إلى مواجهة مباشرة أو حرب. وينسحب ذلك على الرد المنتظر من "حزب الله" على اغتيال الشهيد فؤاد شكر، القائد العسكري في الحزب اللبناني، قبل يوم واحد من اغتيال هنية.

ومع تأكيد إيران و"حزب الله" أن "الرد آت لا محالة"، تروج مزاعم في كيان الاحتلال أنه قد لا يحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق مع "حماس" على وقف الحرب على غزة في مفاوضات الخميس المرتقبة.
رقم : 1154082
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