جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوماً إرهابياً في مقاطعة تيومين

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الجهاز قوله في تقرير: إن “جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية وبالتعاون مع لجنة التحقيق نجح في إيقاف الإعداد لعمل إرهابي في مقاطعة تيومين، ونتيجة للتدابير المتخذة تم اعتقال مواطنين روسيين من مؤيدي أيديولوجية “القتل الجماعي” كانا خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشؤون الداخلية في توبولسك بالمقاطعة”.



وأشار إلى أنه تم ضبط عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، حيث تم تدميرهما على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات.. وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد “التحضير لهجوم إرهابي”.



وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في وقت سابق اعتقال شخصين في مقاطعة تيومين الروسية بسبب قيامهما بتجنيد 19 إرهابياً.