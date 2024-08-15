السفارة الهندية تقيم حفل تحية للعلم الهندي بمناسبة الذكرى 78 لاستقلال الهند

وبعد أداء تحية العلم استعرض سفير الهند بدمشق الدكتور إرشاد أحمد أبرز المحطات التي مرت بها الهند منذ الاستقلال إلى اليوم وتحولها من دولة بسيطة إلى دولة قوية.



مضيفاً: إن العيد الوطني هو يوم لتذكر تضحيات وشجاعة الشعب الهندي بكل أطيافه من جنود وفلاحين وقادة وأطباء ومعلمين وغيرهم، لما قدموه لتحقيق الاستقلال.



ووجه السفير أحمد التحية إلى سورية قيادة وشعباً، معرباً عن أمله بتحقيق الازدهار والنمو لسوريا.



وفي تصريح للصحفيين أكد السفير أحمد أن العلاقات الهندية السورية عميقة وقوية منذ قرون وازداد ألقها بعد هزيمة الإرهاب في سورية، معرباً عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية وازدهارها.



وتخللت الحفل عروض فنية قدمها المركز السوري لليوغا ومؤسسة الأمل السورية لذوي الإعاقة.



حضر الحفل أعضاء البعثة الدبلوماسية الهندية وأفراد من الجالية الهندية، وفعاليات ثقافية وفنية سورية.