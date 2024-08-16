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الخميس 15 آب 2024 ساعة 12:19

الصحة بغزة: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 40005

الصحة بغزة: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 40005
هذا وما زالت القوات الإسرائيلية تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة ما يدفع المواطنين إلى اللجوء لاستخدام البدائل من النايلون والكرتون والقماش الذي قد يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.

كما وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عودة مشفى أصدقاء المريض في مدينة غزة للعمل بعد خروجه عن الخدمة جراء التوغل البري لمنطقة تل الهوا.

ومن جانبها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين في محافظة رفح من الوصول إلى المناطق الخطرة في المحافظة لاسيما مناطق: "رفح الغربية والشرقية والشمالية والوسطى"، وذلك بعد رصد حالات استهداف اسرائيلية لكل من وصل إلى هذه المناطق، وكثير منهم أصبحوا في عداد المفقودين.
رقم : 1154088
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