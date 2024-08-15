استشهاد أحد عناصر قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا

ونقل العقيد أحمد رضا أفشاري إلى إيران لتلقي العلاج بعد اصابته جراء الهجوم الجوي الذي شنته قوات التحالف المعتدية على سوريا نهاية الشهر الماضي.



واستشهد العقيد أحمد رضا أفشاري، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته جراء ذلك القصف.