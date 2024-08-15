وفاة سفير سوريا في بيلاروس إثر أزمة قلبية حادة

وقالت الوزارة في صفحتها على منصة “فيسبوك”: إن وزير الخارجية والمغتربين والعاملين في الوزارة إذ يعربون عن تعازيهم الحارة لأسرة الفقيد، فإنهم يدعون لله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.