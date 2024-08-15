الخارجية الفلسطينية: تسارع التمدد الاستيطاني الإسرائيلي يستوجب تحركات دولية جدية ضده

وحذرت الوزارة في بيان اليوم من خطورة التوسع الاستعماري ومخططات الاحتلال لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتكريس عزلها وفصلها عن بعض، في مسعى إلى إنهاء تكريس سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، وخصوصاً إجراءات عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، وما تتعرض له مسافر يطا والأغوار من جرائم تطهير عرقي متواصلة، وطرد وترحيل وقمع لأهلها.



وأشارت الخارجية إلى أن مخططات حكومة الاحتلال لإقامة مستوطنات جديدة تعني الاستيلاء على مساحات شاسعة جديدة من الأرض الفلسطينية، مبينة أنها ستواصل بذل كل ما هو ممكن لكشف ممارسات حكومة الاحتلال والتواصل مع المؤسسات الدولية ومختلف دول العالم، لحماية الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.