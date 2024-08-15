جنوب أفريقيا ترحّب بانضمام تركيا في قضية "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"

وقال لامولا، في تصريح صحافي في عاصمة جنوب أفريقيا، بريتوريا، إن "انضمام تركيا يشكّل دليلاً على صلابة القضية".

ولفت إلى أن "الخطوة التركية من شأنها أن تجلب منظوراً جديداً للقضية" المرفوعة ضد "إسرائيل"، قائلاً إن "انضمام تركيا سيمكّن المحكمة من النظر إلى القضية من منظور جديد".

وقدمت تركيا، يوم الأربعاء الماضي، طلباً رسمياً من أجل الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أكد أمس الأربعاء، أن بلاده "ستقف ضد مساعي إسرائيل لإشعال المنطقة برمتها"، مؤكداً مواصلة الجهود "لمحاسبة قتلة الأطفال الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.