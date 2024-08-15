الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 آب 2024 ساعة 13:47

جنوب أفريقيا ترحّب بانضمام تركيا في قضية "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"

جنوب أفريقيا ترحّب بانضمام تركيا في قضية "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"
وقال لامولا، في تصريح صحافي في عاصمة جنوب أفريقيا، بريتوريا، إن "انضمام تركيا يشكّل دليلاً على صلابة القضية".
 
ولفت إلى أن "الخطوة التركية من شأنها أن تجلب منظوراً جديداً للقضية" المرفوعة ضد "إسرائيل"، قائلاً إن "انضمام تركيا سيمكّن المحكمة من النظر إلى القضية من منظور جديد".
 
وقدمت تركيا، يوم الأربعاء الماضي، طلباً رسمياً من أجل الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.
 
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أكد أمس الأربعاء، أن بلاده "ستقف ضد مساعي إسرائيل لإشعال المنطقة برمتها"، مؤكداً مواصلة الجهود "لمحاسبة قتلة الأطفال الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
رقم : 1154105
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي... الأسباب والتداعيات
تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي... الأسباب والتداعيات
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
15 آب 2024
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
15 آب 2024
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
وزير الخارجية العراقي يكشف سبب زيارته الى أنقرة
15 آب 2024
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
السوداني: متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية
15 آب 2024
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
في اليوم 314 للعدوان على غزة.. شهيدان و4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم بلاطة واقتحامه البيرة وحلحول
15 آب 2024
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
قائد الثورة: هدف العدو من الحرب النفسية في المجال العسكري هو خلق الخوف
14 آب 2024
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
في يومها الـ 313.. حزب غزة: شهداء بالعشرات ومجازر وسط وجنوب القطاع
14 آب 2024
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
الأورومتوسطي: عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بغزة مفزع وغير مسبوق
14 آب 2024
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
14 آب 2024
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
عدوان أمريكي يستهدف قرى وبلدات بريف دير الزور شرقي سوريا
14 آب 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قاعدة جبل نيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا
14 آب 2024
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
الرشق: تحقيق هآرتس يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
14 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟