حزب الله يستهدف أماكن تموضع ضباط وجنود الاحتلال في موقع "خربة ماعر"

وأوضحت المقاومة، في بيانٍ، أنّ المسيّرات الانقضاضية استهدفت أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود "جيش" الاحتلال، محققةً أهداف بدقة.

وشدّدت المقاومة على أنّ هذا الهجوم، وفضلاً عن أنّه في إطار دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناد مقاومته، فإنّه يأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة ‏العباسية.

وفي عملية أخرى، أكدت المقاومة استهدافها نقطة تموضع لجنود الاحتلال في موقع المالكية العسكري الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة محققةً إصابة مباشرة.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "معيان باروخ" ‏بقذائف المدفعية.‏

اعتداءات إسرائيلية

بينما، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان مستهدفاً بلدات كفركلا والناقورة والخيام، وبلدة يارون التي تعرّضت للاستهداف بمسيّرة إسرائيلية.

وأمس، نفذت المقاومة الإسلامية عدّة عمليات، كان آخرها استهداف مستوطنة ‏"كريات شمونة"، بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، حيث أقرت "القناة 12" الإسرائيلية، بوقوع إصابات مُباشرة واندلاع حريق في محيط محطة حافلات.