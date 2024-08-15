الخارجية الإيرانية: يجب محاسبة الإدارة الأميركية على دعمها للاحتلال وجرائمه

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مؤكدا أن دعم الإدارة الأميركية للاحتلال وحربه "ليس فضيحة دائمة وغير قابلة للزوال فحسب، بل مسؤولية دولية يجب متابعتها قانونياً".

وأشار كنعاني في تغريدته إلى أن الاحتلال قتل خلال 10 أشهر 40 ألف فلسطيني، بمن فيهم نحو 15 ألف طفل، وأصاب أكثر من 100 ألف شخص، بينما لا يزال الآلاف من الأشخاص مدفونين تحت الركام ومفقودين". وانتقد كنعاني أنه بعد كل ذلك "تنعت السلطات الأميركية وبوقاحة، الفلسطينيين وفصائل المقاومة بالإرهابيين"، فيما تؤكد الإدارة الأميركية على التزامها "بالدفاع عن إسرائيل أمام هؤلاء الإرهابيين".

وتدعو الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتحث كافة الدول للتدخل ومنع الاحتلال من الاستمرار في الحرب وإجباره على قبول وقف إطلاق النار في غزة، وخفض حدة التصعيد والتوترات في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت تتوعد فيه إيران برد قاسٍ على انتهاك سيادتها والمساس بأمنها القومي عبر اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو، إثر استهدافه بقصف إسرائيلي على مقر إقامته في طهران.